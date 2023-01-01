Биография

Денис Сундуков — актер, блогер. Родился в Саранске 8 октября 1991 года. Еще в детстве будущий артист проявлял творческие наклонности и интересовался искусством — уже в школьные годы Денис участвовал в различных театральных постановках. Когда парню было 19 лет, он стал участником команды КВН «Чоп Шифер», в которой он играл более 7 лет. Параллельно Сундуков работал ведущим праздников и других мероприятий. Позже «Чоп Шифер» распалась, а Денис перешел в команду «Сурского края» и, познакомившись с Милой Сайфутдиновой, стал одним из участников онлайн-проекта на YouTube «Красавица и чудовище». Первый серьезный опыт Дениса Сундукова в кино — сериал о жизни пензенских пацанов «Зема» 2017 года. В проекте он не только исполнил роль лучшего друга главного героя, но и сыграл компаньона Грека. Также артист участвовал в написании сценария к этой многосерийной ленте.