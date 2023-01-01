Семён Молоканов

Биография

Семен Молоканов — блогер, актер, сценарист. Родился в Пензе 17 июля 1988 года. Еще в детстве будущий артист понял, что одна из его сильных сторон — чувство юмора, и поэтому решил развиваться в этом направлении. Семен участвовал во всех школьных и студенческих мероприятиях: писал сценарии, играл на гитаре, развивал школьный театр. Активно занимался спортом, мечтал о карьере футболиста, но решил попробовать себя в КВН, что помогло ему стать узнаваемым в социальных сетях. В 2006 году парень поступил в строительный университет в Пензе, в котором собрал команду КВН и попал в Высшую лигу. В 2016 году Семен Молоканов создал свой канал на YouTube «Красавица и чудовище». В этом же году артист вышел за рамки короткометражных скетчей и запустил веб-сериал «Зема», в котором выступил режиссером, сценаристом и продюсером. В 2021 году на экраны вышел спецэпизод сериала — лента «Зема 3. Новогодний замес».