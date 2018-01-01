Биография

Дмитрий Владимиров — актер российского кино. Родился в Санкт-Петербурге 25 мая 1988 года. В 2012 Дмитрий получил диплом Санкт-Петербургского университета, где учился на историческом факультете. Дмитрий Владимиров дебютировал с ролью в историческом драматическом фильме «Garpastum», который показывали во время Венецианского кинофестиваля 2005 года. Затем последовали роли в фильмах «Короткое замыкание», «Трудно быть Богом» и короткий метр «5000 дней вперед», тоже попавший на Венецианский кинофестиваль.