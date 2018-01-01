Wink
Фильмы
Трудно быть богом
Актёры и съёмочная группа фильма «Трудно быть богом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудно быть богом»

Режиссёры

Алексей Герман

Алексей Герман

Режиссёр

Актёры

Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник

АктёрДон Румата Эсторский
Юрий Цурило

Юрий Цурило

АктёрБарон Пампа
Наталья Мотева

Наталья Мотева

АктрисаАри
Александр Чутко

Александр Чутко

АктёрДон Рэба
Евгений Герчаков

Евгений Герчаков

АктёрБудах
Валентин Голубенко

Валентин Голубенко

АктёрАрата
Пётр Меркурьев

Пётр Меркурьев

Актёр
Олег Ботин

Олег Ботин

АктёрБучер
Константин Быков

Константин Быков

АктёрМонах
Юрий Думчев

Юрий Думчев

АктёрРоэ Кэу
Александр Карпухов

Александр Карпухов

Актёр
Александр Ронис

Александр Ронис

Актёрфакельщик
Андрей Мокеев

Андрей Мокеев

Актёр
Михаил Теплицкий

Михаил Теплицкий

Актёрсерый офицер
Анвар Либабов

Анвар Либабов

Актёр
Александр Левит

Александр Левит

Актёр
Владимир Розыграев

Владимир Розыграев

Актёр
Дмитрий Карпов

Дмитрий Карпов

Актёрсерый лейтенант
Андрей Обарухин

Андрей Обарухин

Актёрбоевой монах
Юрис Лауциньш

Юрис Лауциньш

Актёрпалач
Рамис Ибрагимов

Рамис Ибрагимов

АктёрМуча
Геннадий Четвериков

Геннадий Четвериков

Актёр
Евгений Важенин

Евгений Важенин

Актёр
Валерий Величко

Валерий Величко

АктёрДон Кэо
Михаил Гуро

Михаил Гуро

Актёрсерый офицер
Александр Дралюк

Александр Дралюк

Актёрмонах-писарь
Евгений Мундум

Евгений Мундум

Актёрчернокнижник
Юрий Нифонтов

Юрий Нифонтов

АктёрДон Томео
Анна Овсянникова

Анна Овсянникова

Актриса
Александр Орловский

Александр Орловский

АктёрПашка
Марина Рокина

Марина Рокина

Актрисалюбовница короля
Вадим Смирнов

Вадим Смирнов

Актёршут-слуга
Александр Чередник

Александр Чередник

Актёр
Виктор Гахов

Виктор Гахов

Актёр
Виталий Исаков

Виталий Исаков

Актёр
Анастасия Каптуренко

Анастасия Каптуренко

Актрисадевочка в таверне
Борис Петров

Борис Петров

Актёр
Юрий Решетников

Юрий Решетников

Актёр
Леонид Ривман

Леонид Ривман

Актёр
Алексей Чардымский

Алексей Чардымский

Актёрчёрный монах
Томас Шарапов

Томас Шарапов

Актёр
Вадим Голиков

Вадим Голиков

Актёр
Юрий Ашихмин

Юрий Ашихмин

Актёрраб
Дмитрий Владимиров

Дмитрий Владимиров

Актёр
Дмитрий Соловьев

Дмитрий Соловьев

Актёр
Зураб Кипшидзе

Зураб Кипшидзе

АктёрЗураб
Александр Юдин

Александр Юдин

Актёр
Василий Домрачев

Василий Домрачев

Актёрвозчик Руматы
Антон Захаров

Антон Захаров

Актёр
Евгений Левицкий

Евгений Левицкий

Актёр

Сценаристы

Алексей Герман

Алексей Герман

Сценарист
Светлана Кармалита

Светлана Кармалита

Сценарист
Аркадий Стругацкий

Аркадий Стругацкий

Сценарист
Борис Стругацкий

Борис Стругацкий

Сценарист

Продюсеры

Рушан Насибулин

Рушан Насибулин

Продюсер
Виктор Извеков

Виктор Извеков

Продюсер

Монтажёры

Мария Амосова

Мария Амосова

Монтажёр

Операторы

Владимир Ильин

Владимир Ильин

Оператор
Юрий Клименко

Юрий Клименко

Оператор

Композиторы

Виктор Лебедев

Виктор Лебедев

Композитор