Биография

Ирина Марцинкевич — российская актриса кино, телевидения и театра. Родилась в Минске 20 апреля 1959 года. Получив диплом Казанскоого театрального училища, начала служить в Большом драмтеатре имени Качалова. Также сотрудничала с русским театром в Бугульме, преподавала сценическое мастерство в альма-матер. В 2005 году учредила экспериментальную площадку «Автограф». Сегодня фильмография Ирины Марцинкевич насчитывает более 20 работ. Ее можно встретить в таких проектах, как «Обратная сторона Луны», «По ту сторону смерти», «Такая работа», «Другие». Также в 2022 году снялась в детективной драме «Фишер».