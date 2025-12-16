Люба Управдом (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В свежей многоэтажке появляется новая управляющая — инициативная и принципиальная женщина, которая перевернет устоявшиеся порядки. Комедия «Люба Управдом» — сериал с Ольгой Кузьминой о том, как важно не опускать руки.
Любовь совсем недавно развелась и переехала с двумя детьми в новую квартиру. Но там ее поджидают неприятности: управляющая компания выполняет свою работу из рук вон плохо, да еще и хитрые сотрудники кладут общественные деньги к себе в карман. Люба знает — с должным старанием новый дом можно преобразить, но для этого организацию нужно взять в свои руки. Однако инициатива наказуема, поэтому новые соседи относятся к начинаниям управдома-выскочки с откровенным раздражением. Cо временем упорство Любы берет верх, и жизнь в доме начинает меняться.
С чем столкнутся жители на пути к взаимопониманию, расскажет сериал «Люба Управдом» (2025). Смотреть жизненную комедию можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Ляпичев
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- АОАктёр
Артём
Осипов
- КФАктриса
Ксения
Федотова
- Актёр
Пётр
Романов
- МЛАктёр
Мирон
Лебедев
- АМАктёр
Андрей
Мокеев
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- ИПАктёр
Иван
Писоцкий
- ЛЗАктёр
Леонид
Зябкин
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- МЗАктриса
Маргарита
Закович
- ЕТАктриса
Елена
Терновая
- Актриса
Ирина
Марцинкевич
- Сценарист
Алексей
Ляпичев
- МТПродюсер
Михаил
Ткаченко
- ИВПродюсер
Ирина
Винтовкина
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- АВОператор
Андрей
Вакорин