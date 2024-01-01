Единороговы (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь большой семьи становится безумнее, когда она освобождает из заточения джинна-единорога. Анимационный сериал «Единороговы» (2024) — комедия со взрослым юмором о том, как бывают опасны желания, от создателей «Подозрительной совы».



Перед Новым годом семья Роговых готовится к традиционной праздничной поездке на дачу, несмотря на то, что не все в восторге от этой идеи. Однако на этот раз зимние каникулы выдаются куда причудливее, чем привыкли домочадцы. Роговы обнаруживают сосуд, в котором заключен джинн в облике единорога. Конечно, тут же у всех появляется куча идей о том, какие желания волшебный джинн должен исполнить, но никто даже не подозревает, какие у этого будут последствия.



Следить за приключениями взбалмошной, но все равно дружной семьи, позволят «Единороговы». Мультсериал 2024 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.







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