Wink
Фильмы
Чебурашка 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Чебурашка 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чебурашка 2»

Режиссёры

Дмитрий Дьяченко

Дмитрий Дьяченко

Режиссёр

Актёры

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

АктёрГена
Елена Яковлева

Елена Яковлева

АктрисаРимма
Ольга Кузьмина

Ольга Кузьмина

АктрисаЧебурашка
Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов

АктёрВалера
Полина Максимова

Полина Максимова

АктрисаТаня
Сергей Лавыгин

Сергей Лавыгин

АктёрТоля
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрЛарион
Артём Быстров

Артём Быстров

АктёрГена в молодости
Софья Зайка

Софья Зайка

АктрисаГаля
Илья Кондратенко

Илья Кондратенко

АктёрГриша
Ева Смирнова

Ева Смирнова

АктрисаСоня
Наталья Щукина

Наталья Щукина

АктрисаНачальница
Екатерина Чередник

Екатерина Чередник

АктрисаЧебурашка
Оливье Сиу

Оливье Сиу

Olivier Siou
Актёр
Марина Коняшкина

Марина Коняшкина

Актриса

Сценаристы

Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Сценарист
Василий Куценко

Василий Куценко

Сценарист
Вячеслав Зуб

Вячеслав Зуб

Сценарист
Анатолий Молчанов

Анатолий Молчанов

Сценарист

Продюсеры

Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Юлиана Слащева

Юлиана Слащева

Продюсер
Михаил Ткаченко

Михаил Ткаченко

Продюсер
Сергей Маевский

Сергей Маевский

Продюсер
Ирина Винтовкина

Ирина Винтовкина

Продюсер

Художники

Фёдор Савельев

Фёдор Савельев

Художник
Светлана Никитина

Светлана Никитина

Художник

Операторы

Иван Лебедев

Иван Лебедев

Оператор