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Фильмы
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Актёры и съёмочная группа фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Режиссёры

Кирилл Васильев

Кирилл Васильев

Режиссёр

Актёры

Виктор Добронравов

Виктор Добронравов

АктёрИлья «Наган» Попов
Валентина Мазунина

Валентина Мазунина

АктрисаОксана Соколова
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёрдоктор
Борис Дергачев

Борис Дергачев

АктёрКирилл
Алексей Базанов

Алексей Базанов

АктёрГлеб
Александр Стефанцов

Александр Стефанцов

Актёрпродюсер радиостанции
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

Актёррежиссер радиостанции
Алексей Медведев

Алексей Медведев

Актёрзвукорежиссер радиостанции
Игорь Гаспарян

Игорь Гаспарян

АктёрИраклий
Сергей Лавыгин

Сергей Лавыгин

Актёрполицейский

Сценаристы

Кирилл Васильев

Кирилл Васильев

Сценарист
Юрий Касимцев

Юрий Касимцев

Сценарист

Продюсеры

Игорь Толстунов

Игорь Толстунов

Продюсер
Андрей Рыданов

Андрей Рыданов

Продюсер
Павел Попов

Павел Попов

Продюсер
Анна Кагарлицкая

Анна Кагарлицкая

Продюсер

Актёры дубляжа

Александра Полоник

Александра Полоник

Актриса дубляжа

Художники

Елена Дронова

Елена Дронова

Художница

Монтажёры

Константин Данилин

Константин Данилин

Монтажёр
Игорь Литонинский

Игорь Литонинский

Монтажёр
Кирилл Васильев

Кирилл Васильев

Монтажёр

Операторы

Алексей Шубаков

Алексей Шубаков

Оператор