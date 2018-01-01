Wink
Любовь на четырех колесах
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь на четырех колесах»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь на четырех колесах»

Режиссёры

Сергей Влади

Режиссёр

Актёры

Евгения Лоза

АктрисаЛипа
Виктор Логинов

АктёрМиша
Кирилл Жандаров

АктёрКостя
Светлана Колпакова

АктрисаВаля
Александр Никольский

АктёрПетр Сергеевич
Екатерина Большакова

Актрисариэлтор
Алексей Медведев

АктёрДима
Иван Шмаков

АктёрЖенька
Ульяна Курочкина

АктрисаСвета
Ирина Пономарева

АктрисаТамара Сергеевна

Сценаристы

Нина Вадченко

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Дмитрий Зайцев

Продюсер

Монтажёры

Михаил Баруздин

Монтажёр

Операторы

Игорь Бондарев

Оператор