Биография

Виктор Маркин – актер театра и кино, родился 30 апреля 1978 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. Известен ролями в многосерийных фильмах «Всем скорбящим радость», «Страсти по Чапаю», «Человек без пистолета» и др. Актерское образование получил в ИСИ. Затем окончил ВКСР, получив режиссерскую специальность (курс В. Хотиненко). В 2005 году был принят в труппу театра им. Островского. Сниматься в кино начал с 2004 года. Первым фильмом Виктора Маркина стал ситком «Моя прекрасная няня». Затем актер принял участие еще в одном популярном сериале «Кто в доме хозяин?». В 2007 году на экраны вышел многосерийный криминальный триллер с участием актера «Платина». Спустя год актер снялся в детективном сериале «Человек без пистолета», исполнив роль сына майора Кашина. В 2011 году небольшую роль Виктор Маркин сыграл в многосерийной исторической драме «Раскол». В том же году был задействован в сериале «Жуков». Партнерами по съемочной площадке стали Александр Балуев, Елена Яковлева, Любовь Толкалина, Ирина Розанова и др. В 2014 году снялся в сериале «Красивая жизнь». Актер женат на Юлии Юзбашевой (по профессии маркетолог). В семье подрастает сын.