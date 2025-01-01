Контент станет доступным 26.09.2025
Волкодав (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Отсидевший за непреднамеренное убийство боец MMA на свободе вновь оказывается втянут в криминальный мир. Боевик «Волкодав» сериал о попытках сбежать от прошлого и неожиданной любви.
Амир по кличке Волкодав был восходящей звездой Калининграда по смешанным единоборствам, однако связь с преступными бандами не проходит бесследно, и он попадает за решетку по обвинению в похищении и убийстве. В заключении Волкодав решает измениться и больше никогда не связываться с криминалом, однако после 11 лет тюрьмы начать законопослушную жизнь не так просто. А тут еще и близкий товарищ Амира попадает в передрягу. Чтобы его спасти, Волкодав начинает поиски сына одиозного олигарха. Помогает ему в этом Татьяна, юристка из крупной компании, отношения с которой у Амира сразу не задаются.
С чем им придется столкнуться во время расследования похищения, вы узнаете, если будете смотреть «Волкодав» (2025). Смотрите криминальный боевик с Тимуром Орагвелидзе онлайн на Wink.
Сериал Волкодав 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МГРежиссёр
Михаил
Галин
- ТОАктёр
Тимур
Орагвелидзе
- МСАктриса
Мария
Столярова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- АХАктёр
Александр
Хошабаев
- АЕАктёр
Антон
Ескин
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- МКАктёр
Михаил
Куряев
- МТАктёр
Максим
Тригубчак
- Актёр
Эльшан
Алескеров
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- ЭФАктёр
Эдуард
Флёров
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- ДКСценарист
Дмитрий
Каморин
- МГПродюсер
Михаил
Галин
- ЮБПродюсер
Юрий
Бехтерев
- ОБПродюсер
Олег
Бабицкий
- МВПродюсер
Михаил
Воинов
- ИШХудожница
Ираида
Шульц
- ПЛМонтажёр
Петр
Левченко
- ИБОператор
Илья
Бойко
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин
- АРКомпозитор
Ангелина
Романенко
- ЛРКомпозитор
Лев
Ростовский