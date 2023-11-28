Стая (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
От чрезмерного желания красивой и легкой жизни, пропагандируемой голливудскими фильмами и модными журналами, молодые люди часто идут на рискованные поступки. Одурманенные призрачной идеей легкой наживы, подростки сбиваются в «стаю». Их лидер Данила – молодой человек с сильной склонностью к авантюрам. Благодаря своим способностям он мог бы, например, достичь успеха в бизнесе, создав собственную компанию. Но на это нужно время и самое главное – терпение, которого так не хватает 18-летним подросткам.
Одна из основных проблем молодежи – это не умение ждать. Данила и его друзья к своим 18-ти годам уже побывали во многих жизненных передрягах, в том числе попадали в тюрьмы не только родной Беларуси, но и за ее рубежом. Встретив девушку своей мечты Лату, Данила решает начать новую, честную и спокойную, жизнь. Однако именно в этот момент появляется заманчивое предложение заработать очень большие деньги. Данила решает в последний раз пойти на риск, заработать эти деньги и навсегда покончить с криминальным прошлым. Чем закончится эта авантюра? Ведь так велика вероятность расплатиться жизнью…
Рейтинг
- ДЗРежиссёр
Дмитрий
Зайцев
- АРАктёр
Артем
Рыбакин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Анна
Назарова
- ВНАктриса
Виолетта
Нестерович
- ЕДАктёр
Евгений
Дмитриев
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АЯАктриса
Арина
Ястреб
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ЗБАктриса
Зоя
Белохвостик
- ДЗСценарист
Дмитрий
Зайцев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДРОператор
Дмитрий
Рудь
- АДКомпозитор
Анатолий
Длусский
- МЧКомпозитор
Михаил
Чекалин