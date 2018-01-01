Wink
Стая
Актёры и съёмочная группа фильма «Стая»

Режиссёры

Дмитрий Зайцев

Режиссёр

Актёры

Артем Рыбакин

АктёрДанила
Сергей Гармаш

АктёрДмитрий Евгеньевич
Сергей Газаров

АктёрГиви
Анна Назарова

АктрисаЛата
Виолетта Нестерович

АктрисаТаня
Евгений Дмитриев

АктёрОлег
Андрей Карако

АктёрМиша
Арина Ястреб

Актрисанаучный секретарь Академии Наук
Александр Кашперов

АктёрЛысый
Зоя Белохвостик

Актрисамама Тани

Сценаристы

Дмитрий Зайцев

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Зайцев

Продюсер

Операторы

Дмитрий Рудь

Оператор

Композиторы

Анатолий Длусский

Композитор
Михаил Чекалин

Композитор