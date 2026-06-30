Биография

Анна Назарова — российская актриса театра и кино. Родилась в Ярославле 19 ноября 1984 года. С будущей профессией кинодеятельница определилась еще в школе. Анна посещала театральный кружок, в котором ее впервые заметили — она стала получать небольшие роли в постановках местного театра, а по окончании школы поступила в театральный вуз Ярославля. Дебютом Анны Назаровой стала ведущая роль фильме «Все по-честному», который режиссировал Дмитрий Астрахан. Первая медийность к артистке пришла после премьеры сериала «Право на счастье». В фильмографии Назаровой числятся проекты «Любовь без правил», «Страна чудес» и «Дублер». В 2020 году получила небольшую роль в фильме «Спутник».