Молодая гвардия (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Фильм рассказывает о событиях 1942-43 годов, происшедших в оккупированном немецкими войсками небольшом городке Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу против фашистов.



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