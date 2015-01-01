WinkДетямМолодая гвардия1-й сезон8-я серия
Молодая гвардия (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2015, Молодая гвардия. Сезон 1. Серия 8
Военный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Фильм рассказывает о событиях 1942-43 годов, происшедших в оккупированном немецкими войсками небольшом городке Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу против фашистов.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛПРежиссёр
Леонид
Пляскин
- Актёр
Никита
Тезин
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Юра
Борисов
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Юрий
Чурсин
- ВКАктёр
Владислав
Кузнецов
- Актёр
Виктор
Хориняк
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- ААСценарист
Анна
Антонец
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- НСПродюсер
Николай
Суров
- ВТХудожник
Владислав
Травинский
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- СГХудожник
Сергей
Гринь
- НАХудожник
Николай
Алексеев
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- АШОператор
Александр
Штанов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров