Молодая гвардия (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Молодая гвардия
1-й сезон
11-я серия

Военный12+

О сериале

Фильм рассказывает о событиях 1942-43 годов, происшедших в оккупированном немецкими войсками небольшом городке Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу против фашистов.

Страна
Россия
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

