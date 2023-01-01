Танки грязи не боятся (сериал, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Танки грязи не боятся 1 сезон
Комедии, Военные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Саня Круглов, внук потомственного военного, мечтает об актeрской карьере, но вынужден продолжить семейную традицию и поступить в танковое училище. Однажды он вступается за честь девушки, и его за драку переводят в обычную воинскую часть. Там, познавая трудности и радости армейской жизни, Саня находит настоящих друзей и проходит путь от враждебного отношения к службе до решения сыграть главную и единственную роль в своей жизни — быть танкистом Российской Армии...
Все сезоны сериала Танки грязи не боятся смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Комедии, Приключения
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ВТРежиссёр
Владимир
Тумаев
- ССАктёр
Сергей
Сотников
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- АБАктёр
Андрей
Булатов
- Актриса
Вероника
Агапова
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- АБАктёр
Александр
Бобров
- АОАктёр
Анатолий
Отраднов
- Актриса
Катерина
Шпица
- АБАктриса
Анастасия
Безбородова
- НЦАктёр
Николай
Цонку
- АТСценарист
Александр
Турбин
- ЕЧСценарист
Елена
Чилингир
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- АССценарист
Алексей
Самаренко
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- АСХудожница
Анна
Смехова
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- Композитор
Алексей
Чинцов