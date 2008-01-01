Танки грязи не боятся. Серия 2
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Танки грязи не боятся (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.12008, Танки грязи не боятся. Серия 2
Комедии, Приключения12+

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Сюжет

Саня Круглов, внук потомственного военного, мечтает об актeрской карьере, но вынужден продолжить семейную традицию и поступить в танковое училище. Однажды он вступается за честь девушки, и его за драку переводят в обычную воинскую часть. Там, познавая трудности и радости армейской жизни, Саня находит настоящих друзей и проходит путь от враждебного отношения к службе до решения сыграть главную и единственную роль в своей жизни — быть танкистом Российской Армии...

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