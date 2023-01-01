Биография

Анастасия Безбородова — актриса. Родилась в 1987 году. Петь, танцевать и разыгрывать сценки любила с раннего детства. Училась в Московском образовательном центре музыкально-драматического искусства и театральном институте Щукина. По окончании обучения в 2008 году принята в Московский новый драматический театр. Играет в пьесах Карло Гольдони, А. Островского, А. Миллера, И. Бергмана. Театральные роли Безбородовой несут на себе печать искреннего и пронзительного чувства, говорят критики. Актриса играет «тихо», без форсирования роли, но всегда замечена и услышана зрителем. Умение артистки донести до публики мысль скупыми выразительными средствами оценили и кинорежиссеры. В сериалах Анастасия Безбородова играет меньше, чем могла бы. Ее часто приглашают на съемки, но от проходных ролей актриса отказывается. Ее героини не случайны, а их образы полны полутонов и красок. Наибольший зрительский отклик вызвали работы в сериалах «Брак по завещанию» и «Розыск». В криминальном детективе «Черные волки» она играет сестру главного героя. В мелодраматической комедии «Отель \"Элеон\"» у актрисы роль очаровательной Полины, менеджера оздоровительного комплекса."