Последний из Магикян. Сезон 1. Серия 8
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Последний из Магикян
1-й сезон
8-я серия

Последний из Магикян (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.42013, Последний из Магикян. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

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Сюжет

Сериал о Карене Магикян и его семье, в которой три дочери и красавица-жена. Главный герой упрям и придерживается классических взглядов на жизнь, он пытается привить свои взгляды и членам семьи, но они активно сопротивляются этому напору...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Русские

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»

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