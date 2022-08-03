Последний из Магикян (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн
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Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Последний из Магикян
Сезон 3 Серия 12Бесплатно
О сериале
Встречайте 3 сезон комедийного сериала «Последний из Магикян». В новом сезоне сериала про армянско-русскую семью вы увидите еще больше проблем, еще больше детей, еще больше Магикянов!
Карен Магикян уже смирился с тем, у его дочери русский жених,у которого к тому же оказались капризные родители, но и с ними глава семьи сумел найти общий язык. И он по-прежнему готов совершать новые подвиги ради счастья своих родных и близких. В 3 сезоне у Карена Магикяна случится большая радость — родится долгожданный сын, но будет и повод для разочарования: в его доме поселится теща.
Роль новой героини досталась актрисе Ирине Алферовой. Следить за тем, как глава семьи Магикян готовится снова стать отцом, справляется с капризами беременной жены и как сложатся его отношения с властной тещей, вы можете онлайн на Wink прямо сейчас.
Рейтинг
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Элен
Касьяник
- АГАктриса
Алина
Гринберг
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- БААктёр
Баймурат
Аллабердиев
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- АХАктриса
Амина
Хасанова
- ДАСценарист
Денис
Алистратов
- ЮРСценарист
Юрий
Русин
- АТСценарист
Андрей
Трубников
- ВМСценарист
Виктор
Медведский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ПМХудожница
Полина
Микитенко
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе