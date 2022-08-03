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Последний из Магикян
3-й сезон

Последний из Магикян (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн

9.42014, Последний из Магикян. Сезон 3 12 серий
Комедия, Семейный18+

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О сериале

Встречайте 3 сезон комедийного сериала «Последний из Магикян». В новом сезоне сериала про армянско-русскую семью вы увидите еще больше проблем, еще больше детей, еще больше Магикянов!

Карен Магикян уже смирился с тем, у его дочери русский жених,у которого к тому же оказались капризные родители, но и с ними глава семьи сумел найти общий язык. И он по-прежнему готов совершать новые подвиги ради счастья своих родных и близких. В 3 сезоне у Карена Магикяна случится большая радость — родится долгожданный сын, но будет и повод для разочарования: в его доме поселится теща.

Роль новой героини досталась актрисе Ирине Алферовой. Следить за тем, как глава семьи Магикян готовится снова стать отцом, справляется с капризами беременной жены и как сложатся его отношения с властной тещей, вы можете онлайн на Wink прямо сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»