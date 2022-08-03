Встречайте 3 сезон комедийного сериала «Последний из Магикян». В новом сезоне сериала про армянско-русскую семью вы увидите еще больше проблем, еще больше детей, еще больше Магикянов!



Карен Магикян уже смирился с тем, у его дочери русский жених,у которого к тому же оказались капризные родители, но и с ними глава семьи сумел найти общий язык. И он по-прежнему готов совершать новые подвиги ради счастья своих родных и близких. В 3 сезоне у Карена Магикяна случится большая радость — родится долгожданный сын, но будет и повод для разочарования: в его доме поселится теща.



Роль новой героини досталась актрисе Ирине Алферовой. Следить за тем, как глава семьи Магикян готовится снова стать отцом, справляется с капризами беременной жены и как сложатся его отношения с властной тещей, вы можете онлайн на Wink прямо сейчас.

