Wink
Сериалы
Последний из Магикян
4-й сезон

Последний из Магикян (сериал, 2015) сезон 4 смотреть онлайн

9.42015, Последний из Магикян. Сезон 4 20 серий
Комедия, Семейный18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Встречайте 4 сезон комедийного сериала «Последний из Магикян». Сериал про то, что все хорошо, даже когда кажется, что все плохо.

Карен Магикян безумно рад тому, что у него родился сын! Счастливый отец уже не так остро воспринимает брак дочери с русским, забыл все разногласия с родителями зятя, все отошло на второй план. Главное теперь — сын! Но в 4 сезоне у Карена Магикяна будет повод для разочарования – в его доме поселится теща.

Роль новой героини досталась актрисе Ирине Алферовой. Узнать, как у Карена сложатся отношения с властной родственницей, вы можете онлайн на Wink прямо сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»