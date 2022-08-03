Встречайте 4 сезон комедийного сериала «Последний из Магикян». Сериал про то, что все хорошо, даже когда кажется, что все плохо.



Карен Магикян безумно рад тому, что у него родился сын! Счастливый отец уже не так остро воспринимает брак дочери с русским, забыл все разногласия с родителями зятя, все отошло на второй план. Главное теперь — сын! Но в 4 сезоне у Карена Магикяна будет повод для разочарования – в его доме поселится теща.



Роль новой героини досталась актрисе Ирине Алферовой. Узнать, как у Карена сложатся отношения с властной родственницей, вы можете онлайн на Wink прямо сейчас.

