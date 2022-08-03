Последний из Магикян. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Последний из Магикян
4-й сезон
1-я серия

Последний из Магикян (сериал, 2014) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.42014, Последний из Магикян. Сезон 4. Серия 1
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

У главного героя Карена Магикян наконец родился долгожданный сын. Теперь он – не последний, а предпоследний! Правда Карен, который занимался только воспитанием дочек, совершенно не подозревает, что такое – растить мальчика, и это приводит к многочисленным курьезным ситуациям...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»