Биография

Грант Тохатян — актер театра и кино, комик, продюсер. Народный артист Республики Армения. Родился в Ереване 10 января 1958 года. В школьные годы играл в КВН. Актерскую деятельность начал в Камерном театре параллельно с поступлением в университет в 1976 году. После окончания педагогического вуза 8 лет работал учителем в Ошакане. В 1991 году стал одним из основателей телекомпании «Шарм Холдинг», в рамках которой был снят фильм «Наш двор», ставший классикой в Армении и получивший продолжение. В 1995 году занял должность директора «Шарм Холдинга». Дебют Гранта Тохатяна в кино состоялся в 1981 году в фильме режиссера Дмитрия Кесаянца «Автомобиль на крыше». В России Грант обрел популярность благодаря роли главы русско-армянской семьи в проекте телеканала СТС «Последний из Магикян». В числе известных лент стоит выделить фильм «Без границ» 2015 года. В многосерийной комедии «Ивановы-Ивановы» актер сыграл запоминающегося зрителям Гамлета Оганяна.