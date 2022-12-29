Храбрая принцесса (фильм, 2014) смотреть онлайн

Захватывающий армянский мультфильм об отважной невесте царя, готовой на все, чтобы спасти избранника от недоброжелателей. Однажды правитель небольшой страны Вачаган задумал жениться на самой умной, доброй и верной девушке. Вселенная услышала его запрос, и в жизни царя появилась прекрасная дочь пастуха Анаит. Но пока Вачаган был поглощен любовью и подготовкой к свадьбе, его коварный дядя Азар вступил в сговор с силами зла, чтобы захватить в стране власть. Царь оказывается в плену в логове злой темноты, и смелая Анаит отправляется вызволять его оттуда. Сумеет ли «Храбрая принцесса» спасти возлюбленного, расскажет мультфильм 2014 года, который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

