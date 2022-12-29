Храбрая принцесса (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Захватывающий армянский мультфильм об отважной невесте царя, готовой на все, чтобы спасти избранника от недоброжелателей. Однажды правитель небольшой страны Вачаган задумал жениться на самой умной, доброй и верной девушке. Вселенная услышала его запрос, и в жизни царя появилась прекрасная дочь пастуха Анаит. Но пока Вачаган был поглощен любовью и подготовкой к свадьбе, его коварный дядя Азар вступил в сговор с силами зла, чтобы захватить в стране власть. Царь оказывается в плену в логове злой темноты, и смелая Анаит отправляется вызволять его оттуда. Сумеет ли «Храбрая принцесса» спасти возлюбленного, расскажет мультфильм 2014 года, который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
СтранаАрмения
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
