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Последний из Магикян
Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»

Режиссёры

Резо Гигинеишвили

Резо Гигинеишвили

Режиссёр
Акаки Сахелашвили

Акаки Сахелашвили

Режиссёр

Актёры

Грант Тохатян

Грант Тохатян

АктёрКарен Магикян
Анна Ардова

Анна Ардова

АктрисаНаталья Магикян
Андрей Бурковский

Андрей Бурковский

АктёрЕгор Щербаков
Элен Касьяник

Элен Касьяник

АктрисаМаринэ Магикян
Алина Гринберг

Алина Гринберг

АктрисаВиктория Магикян
Луиза-Габриэла Бровина

Луиза-Габриэла Бровина

АктрисаАнуш Магикян
Баймурат Аллабердиев

Баймурат Аллабердиев

Актёр
Наталия Вдовина

Наталия Вдовина

АктрисаАнастасия Щербакова
Александр Феклистов

Александр Феклистов

АктёрНиколай Щербаков
Амина Хасанова

Амина Хасанова

Актрисалучшая подруга Ануш Магикян

Сценаристы

Денис Алистратов

Денис Алистратов

Сценарист
Юрий Русин

Юрий Русин

Сценарист
Андрей Трубников

Андрей Трубников

Сценарист
Виктор Медведский

Виктор Медведский

Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер

Художники

Григо�рий Пушкин

Григорий Пушкин

Художник
Полина Микитенко

Полина Микитенко

Художница
Эдуард Гизатуллин

Эдуард Гизатуллин

Художник

Монтажёры

Андрей Гамов

Андрей Гамов

Монтажёр

Операторы

Михаил Дементьев

Михаил Дементьев

Оператор

Композиторы

Дато Евгенидзе

Дато Евгенидзе

Композитор