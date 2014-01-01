Последний из Магикян. Сезон 4. Серия 6
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Последний из Магикян
4-й сезон
6-я серия

Последний из Магикян (сериал, 2014) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.42014, Последний из Магикян. Сезон 4. Серия 6
Комедии18+

Сезоны и серии

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Сюжет

У главного героя Карена Магикян наконец родился долгожданный сын. Теперь он – не последний, а предпоследний! Правда Карен, который занимался только воспитанием дочек, совершенно не подозревает, что такое – растить мальчика, и это приводит к многочисленным курьезным ситуациям...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»