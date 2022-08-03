Новогодний переполох (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Новогодний переполох. 3 серия
Новогодний переполох
1-й сезон
3-я серия
9.22012, Новогодний переполох. 3 серия
Комедия18+
Новый год судьба сводит вместе двух обаятельных мошенников – Гарика и Машу. Каждый из них преследует свои цели. Марии нужно завладеть тайным рецептом провинциальных шоколатье Шишкиных (в случае удачи еe ждет повышение по службе), а Гарику необходимо какое-то время отсидеться в тихом местечке. Мария предлагает Гарику работать сообща. Молодой человек соглашается, ведь тихий провинциальный городок, в котором проживает семейство Шишкиных для таких аферистов, как Гарик, подходит идеально. Люди, живущие здесь, открыты и доверчивы… Шишкины – не исключение!

