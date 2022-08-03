9.22012, Новогодний переполох. 2 серия
Комедия18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Новогодний переполох (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Новый год судьба сводит вместе двух обаятельных мошенников – Гарика и Машу. Каждый из них преследует свои цели. Марии нужно завладеть тайным рецептом провинциальных шоколатье Шишкиных (в случае удачи еe ждет повышение по службе), а Гарику необходимо какое-то время отсидеться в тихом местечке. Мария предлагает Гарику работать сообща. Молодой человек соглашается, ведь тихий провинциальный городок, в котором проживает семейство Шишкиных для таких аферистов, как Гарик, подходит идеально. Люди, живущие здесь, открыты и доверчивы… Шишкины – не исключение!
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ФГРежиссёр
Феликс
Герчиков
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- Актёр
Сергей
Чирков
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- Актёр
Евгений
Воскресенский
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Павел
Прилучный
- АГСценарист
Арутюн
Гукасян
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АНСценарист
Александр
Никитин
- ЕЛСценарист
Екатерина
Латанова
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- РАПродюсер
Роман
Атанесян
- ДСПродюсер
Дмитрий
Семёнов
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев