Новогодний переполох (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Новый год судьба сводит вместе двух обаятельных мошенников – Гарика и Машу. Каждый из них преследует свои цели. Марии нужно завладеть тайным рецептом провинциальных шоколатье Шишкиных (в случае удачи еe ждет повышение по службе), а Гарику необходимо какое-то время отсидеться в тихом местечке. Мария предлагает Гарику работать сообща. Молодой человек соглашается, ведь тихий провинциальный городок, в котором проживает семейство Шишкиных для таких аферистов, как Гарик, подходит идеально. Люди, живущие здесь, открыты и доверчивы… Шишкины – не исключение!

