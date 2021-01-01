Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пять знакомых с детства историй развернутся в России настоящего, прошлого и антиутопического будущего: королевич Елисей будет читать рэп, царевна вести инстаграм, поп работать в ФСКН, а золотой петушок станет нейросетью. Волшебные сказки обернутся злободневными сюжетами, классические герои – знакомыми лицами: среди актеров Дарья Жовнер и Андрей Смоляков, Ингеборга Дапкунайте и Алена Свиридова, Денис Шведов и Ирина Безрукова, Лена Тронина и OG Buda.



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