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Сказки Пушкина. Для взрослых
1-й сезон
Лебедь

Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.02021, Лебедь
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пять знакомых с детства историй развернутся в России настоящего, прошлого и антиутопического будущего: королевич Елисей будет читать рэп, царевна вести инстаграм, поп работать в ФСКН, а золотой петушок станет нейросетью. Волшебные сказки обернутся злободневными сюжетами, классические герои – знакомыми лицами: среди актеров Дарья Жовнер и Андрей Смоляков, Ингеборга Дапкунайте и Алена Свиридова, Денис Шведов и Ирина Безрукова, Лена Тронина и OG Buda.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»