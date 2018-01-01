Биография

Михаил Зыгарь — российский писатель, журналист, продюсер, режиссер, сценарист. Родился в Москве 31 января 1981 года. Окончил МГИМО, куда поступил без конкурса, после победы на интеллектуальной телепередаче «Умники и Умницы». Обучался в Каирском университете в Египте. Снимал репортажи в зонах боевых конфликтов для газеты «Коммерсантъ». С 2010 по 2015 годы был главным редактором телевизионного канала «Дождь». Михаил Зыгарь в 2021 году продюсировал фильм «Русские каникулы» с Натальей Водяновой в главной роли. В том же году выступал в качестве продюсера сериала «Сказки Пушкина». Является сценаристом и режиссером документального сериала «1968. Digital», где главные роли сыграли такие актеры, как Константин Хабенский, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Даниил Козловский. Снял документальные телепроекты «Кто здесь власть. Четыре версии расстрела Белого дома», «Похоронить Сталина», мини-сериал «Былое и Дума». Написал и опубликовал ряд книг на политическую тему. Вел передачи «Здесь и сейчас», телешоу «Вид сверху».