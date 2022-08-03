Салтан
Сказки Пушкина. Для взрослых
1-й сезон
Салтан

Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.02021, Салтан
Комедия18+

Пять знакомых с детства историй развернутся в России настоящего, прошлого и антиутопического будущего: королевич Елисей будет читать рэп, царевна вести инстаграм, поп работать в ФСКН, а золотой петушок станет нейросетью. Волшебные сказки обернутся злободневными сюжетами, классические герои – знакомыми лицами: среди актеров Дарья Жовнер и Андрей Смоляков, Ингеборга Дапкунайте и Алена Свиридова, Денис Шведов и Ирина Безрукова, Лена Тронина и OG Buda.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

