Wink
Фильмы
Красный шелк
Актёры и съёмочная группа фильма «Красный шелк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный шелк»

Режиссёры

Андрей Волгин

Андрей Волгин

Режиссёр

Актёры

Милош Бикович

Милош Бикович

Miloš Biković
Актёр
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный

Актёр
Елена Подкаминская

Елена Подкаминская

Актриса
Чжэн Ханьи

Чжэн Ханьи

Zheng Hanyi
Актриса
Гоша Куценко

Гоша Куценко

Актёр
Ярослав Могильников

Ярослав Могильников

Актёр
Ирина Алферова

Ирина Алферова

Актриса
Дмитрий Куличков

Дмитрий Куличков

Актёр
Хуан Хаонань

Хуан Хаонань

Huang Haonan
Актёр
Жаргал Бадмацыренов

Жаргал Бадмацыренов

Актёр
Ян Цзыхуа

Ян Цзыхуа

Yang Zihua
Актёр
Светлана Чуйкина

Светлана Чуйкина

Актриса
Евгений Сидихин

Евгений Сидихин

Актёр
Чжэн Лун

Чжэн Лун

Zheng Long
Актёр
Самвел Мужикян

Самвел Мужикян

Актёр
Константин Милованов

Константин Милованов

Актёр
Константин Чепурин

Константин Чепурин

Актёр
Василий Борисов

Василий Борисов

Актёр
Дмитрий Росляков

Дмитрий Росляков

Актёр
Кирилл Быркин

Кирилл Быркин

Актёр
Виталий Даушев

Виталий Даушев

Актёр
Егор Бакулин

Егор Бакулин

Актёр

Сценаристы

Мария Нефедова

Мария Нефедова

Сценарист
Илья Кожухарь

Илья Кожухарь

Сценарист
Алексей Колмогоров

Алексей Колмогоров

Сценарист

Продюсеры

Вадим Быркин

Вадим Быркин

Продюсер
Гоша Куценко

Гоша Куценко

Продюсер
Вадим Смирнов

Вадим Смирнов

Продюсер
Анастасия Корчагина

Анастасия Корчагина

Продюсер
Анастасия Пелевина

Анастасия Пелевина

Продюсер
Светлана Зимагорова

Светлана Зимагорова

Продюсер
Ольга Каширина

Ольга Каширина

Продюсер
Никита Быркин

Никита Быркин

Продюсер
Вячеслав Чернявский

Вячеслав Чернявский

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Никита Моисеев

Никита Моисеев

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Татьяна Шамарина

Татьяна Шамарина

Актриса дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Дмитрий Лунёв

Дмитрий Лунёв

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Жанна Пахомова

Жанна Пахомова

Художница
Анастасия Баталова

Анастасия Баталова

Художница
Анастасия Рамля

Анастасия Рамля

Художница

Монтажёры

Константин Мазур

Константин Мазур

Монтажёр
Андрей Волгин

Андрей Волгин

Монтажёр

Операторы

Максим Миханюк

Максим Миханюк

Оператор

Композиторы

Михаил Афанасьев

Михаил Афанасьев

Композитор

Режиссёры дубляжа

Андрей Петров

Андрей Петров

Режиссёр дубляжа