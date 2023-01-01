Биография

Андрей Волгин – режиссер, оператор, режиссер монтажа и продюсер, родился 22 декабря 1981 года. Фильмография Волгина насчитывает 10 полнометражных фильмов, сериалов и короткометражек. Режиссер также создал более 50 рекламных роликов и музыкальных клипов. Волгин получил режиссерское образование в Университете Н. Нестеровой. Свою карьеру начал со съемок рекламы. Первым полнометражным фильмом Андрея Волгина стала драма «Этим вечером ангелы плакали». Кинолента была снята совместно с М. Кондратенко. В 2014 году режиссер создал экшн с элементами научной фантастики «Спираль» со звездным актерским составом: в главных ролях снялись популярные артисты К. Крюков, А. Руденко, В. Смехов, А. Яцко, Н. Высоцкий. Еще одна совместная работа Волгина и Кондратенко, многосерийная картина «Беги!» вышла на экраны в 2016 году. Главную роль в сериале исполнил П. Прилучный. В 2018 году режиссер создал короткометражку «Сережка», Волгин выступил не только в качестве постановщика, но и в качестве продюсера и монтажера. В 2019 году вышла российско-сербская военно-драматическая кинолента «Балканский рубеж». Идея создания фильма принадлежала Г. Куценко, который стал продюсером картины и исполнил одну из главных ролей. Главные роли также исполнили популярные актеры Г. Митич, М. Бикович, Р. Куркова. Боевик вызвал противоречивые оценки критиков.