Биография

Актер Дмитрий Росляков – это российский артист кино. Он родился в 1975 году в городе Мытищи, в Московской области. Еще с детства он мечтал стать актером, а в зрелом возрасте в 2003 г. отучился в ВТУ имени Щепкина. Будущий киноактер активно развивал и совершенствовал своего актерское мастерство. И его усилия не остались незамеченными – уже в скором времени режиссеры начали предлагать роли Рослякову в своих проектах. Чаще всего он снимался в таких жанрах, как мелодрама, короткометражки и сериалы. Не однократно проходил пробы на главную роль. Также он стал известным актером театра, на его счету около 12 ролей в театре. На сегодняшний день актер принял участие в съемках 70 сериалов. Первое появление артиста на экранах телевизора произошло в 2004 году. Зрители сразу отметили харизму и талант деятеля. По мнению зрителей, лучший фильм с Дмитрием Росляковым – это «Версия» 2015 года. В этом фильме актер смог раскрыть свои таланты и поразить зрителей природной харизмой. Также положительный отклик получили такие фильмы, как «Перестройка» и «истребители». Еще один популярный фильм – это «Мужчина с гарантией». Сейчас его творческая карьера находится на пике популярности.