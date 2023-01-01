Биография

Сивацкая Мила – актриса из Украины. Увлекается различными видами творчества с детских лет. Мила Сивацкая родилась 3 декабря 1998 г. в Киеве. С детства занималась танцами на профессиональном уровне. Актерского образования у девушки нет, но это не мешает ей быть вполне успешной в этой сфере искусства. Играя различные роли, Мила Сивацкая актерскую деятельность ведет с 10 лет. Была участницей музгруппы «Флешки». В 2011 г. в ее составе прошла в государственный этап «Детского Евровидения». В 2012 г. появилась в «Голос. Дети». Была моделью для разных детских изданий, ведущей «Осторожно, дети». В 17 лет девушка сыграла героиню русской комедийной картины «Последний богатырь», которая уже спустя месяц после выхода стала самой прибыльной, собрав более полутора миллиардов рублей. Мила Сивацкая стала героиней кинокартин «Вера, Надежда, Любовь», «Только любовь», «Возвращение Мухтара», «Первая мировая», «Синевир», «Жребий судьбы», «Случайных встреч не бывает», «Хороший парень», «Цветы дождя», «Искушение» и других. Актриса не планирует останавливаться на достигнутом. Хочет поступать в институт им. Карпенко-Карого для получения режиссерского образования, а затем пробовать себя в этом амплуа.