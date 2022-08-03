Финал любимой истории: 5 сезон комедийного проекта «Гранд» на видеосервисе Wink.



В заключительном сезоне у Ксюши вновь появится конкурентка — место управляющей захочет занять любимая дочь Льва Глебовича Маргарита. Валентина поставит перед дядей Борей вопрос ребром: она мечтает завести ребенка. Тем временем появление Олеси, бывшей девушки Юры, поставит под угрозу их отношения с Ксюшей. «Grand Hotel» удерживают на плаву всеми силами: приглашают артистов, гостей из Европы, даже устраивают поминки... Команда, как обычно, мечется между ненавистью и любовью, но все же делает общее дело.



Чем закончится эта невероятная эпопея и сбудутся ли мечты маленькой Ксюши из Барнаула? Узнаем в финальном 5 сезоне — смотреть сериал «Гранд» онлайн можно на видеопортале Wink.

