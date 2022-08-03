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9.42021, Фильм о фильме
Комедия16+

Гранд (сериал, 2021) сезон 5 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Олигарх Лев Глебович открывает на месте «Элеона» бутик-отель «Гранд», куда после скандальной истории с ректором приезжает студентка Ксюша из Барнаула. Она надеется хорошо устроиться благодаря отцу-инженеру «Гранда», но блат не помогает, и Ксении приходится начинать с самых низов.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд»