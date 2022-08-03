Олигарх Лев Глебович открывает на месте «Элеона» бутик-отель «Гранд», куда после скандальной истории с ректором приезжает студентка Ксюша из Барнаула. Она надеется хорошо устроиться благодаря отцу-инженеру «Гранда», но блат не помогает, и Ксении приходится начинать с самых низов.

