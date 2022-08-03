Продолжается покорение новых высот: 4 сезон любимого проекта «Гранд» смотрите онлайн на Wink.



В новом сезоне Ксюша, прошедшая путь от портье до совладелицы отеля, вынуждена бороться за свое место директора. В отношениях Юли и ее возлюбленного Гриши возникает трещина — всему виной беременность шеф-повара Регины. Дядя Боря и Валентина внезапно понимают, что между ними вновь разгораются искры чувств. Их счастью, однако, мешает новая женщина Бориса Леонидовича Стелла, готовая на все, чтобы он остался с ней. А на фоне этих событий управляющей Ксюше приходится решать многочисленные проблемы с воровством, недостачами и привередливыми клиентами.



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