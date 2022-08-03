Новый «Гранд», новая жизнь: смотрите 3 сезон любимой комедии на видеосервисе Wink.



Лев Глебович начинает новый проект: огромный загородный эко-отель. Ксюша удостаивается должности управляющей — но с большой силой приходят и большие проблемы. Юной директрисе придется научиться управлять лучшей подругой, собственным папой и его бывшей пассией. Тем временем открытие отеля внезапно переносится, и теперь Ксения Борисовна должна за день организовать концерт Робби Уильямса, выступление балерины Большого театра и огромный банкет. Кроме того, по иронии судьбы в новом «Гранде» будут работать бывший Ксюши Леша и его новая любовь, дочь Льва Глебовича Рита.



Ксюша добилась всего, о чем мечтала, но справится ли она с этой мечтой? Узнаем в 3 сезоне — смотреть сериал «Гранд» онлайн можно на Wink прямо сейчас.

