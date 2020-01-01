Гранд. Сезон 3. Фильм о фильме
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Гранд
3-й сезон
22-я серия
9.42020, Гранд. Сезон 3. Фильм о фильме
Комедии16+

Гранд (сериал, 2020) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

Олигарх Лев Глебович открывает на месте «Элеона» бутик-отель «Гранд», куда после скандальной истории с ректором приезжает студентка Ксюша из Барнаула. Она надеется хорошо устроиться благодаря отцу-инженеру «Гранда», но блат не помогает, и Ксении приходится начинать с самых низов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гранд»