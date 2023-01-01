Биография

Елена Ксенофонтова – актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Много лет отдала театру, а позже открыла в себе кинематографический талант. Елена родилась в городе Хромтау в Казахстане. Родители девочки работали на горнодобывающем предприятии, когда дочка подросла, семья перебралась в Серпухов. Мать Елены Ксенофонтовой старалась обеспечить дочери всестороннее развитие, поэтому девочка посещала различные секции, училась в художественной школе, играла на фортепиано. Творческие способности проявились во время участия в конкурсе чтецов. Тогда Елена решила стать актрисой. После получения школьного аттестата она серьезно заболела и проходила лечение в течение 4-х лет, но так и не перестала мечтать о сцене. В 1994 г. Елена поступила во ВГИК. Талант студентки заметили быстро, первые роли Елена Ксенофонтова исполнила уже на 2 курсе в постановках Московского театра «Школа современной пьесы». После окончания учебы она продолжила работать в труппе этого театра. В 2000 г. ушла в Московский драматический театр под руководством А. Джигарханяна, а в 2013 г. актриса покинула его. Первой работой в кино для актрисы стал сериал «Бабник-2» в 1992 г. Однако зрительскую любовь и признание ей принес проект «Тайга. Курс выживания». После этого работа Елены Ксенофонтовой в сериалах продолжилась, она снялась в многосерийных проектах «Небо и земля», «Дочки-матери». В 2010 году ей досталась главная роль в драме «Застывшие депеши».