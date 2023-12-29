ЮЗЗЗ (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Наркобизнес на юге России, криминальные конфликты и уличные гонки: включайте сериал «ЮЗЗЗ» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! В главной роли — Мария Мацель, звезда «Черного облака».
Первый сезон знакомит зрителей с Равилем, романтиком и начинающим программистом, который пока что работает курьером. Вскоре жажда быстрых денег заманивает парня на скользкую дорожку. Чтобы осуществить мечту о другой жизни и привлечь внимание красавицы Эли из элитного района, Равиль решается на опасные шаги. Любовь и дружба, вражда и соперничество — все эти темы переплетаются в захватывающих эпизодах, где каждый выбор может ломать судьбы.
Хочется ощутить прилив адреналина? Откройте дверь в захватывающий мир скорости, страсти и рисков: включайте 1 сезон криминальной драмы «ЮЗЗЗ» — сериал смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink. по подписке!
Рейтинг
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актриса
Мария
Мацель
- ТЦАктриса
Таша
Цветкова
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Мария
Машкова
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актриса
Дарья
Мельникова
- СИСценарист
Стас
Иванов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- АКПродюсер
Авдей
Кирьянов
- ПСХудожница
Полина
Соколова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- СБОператор
Степан
Бешкуров
- ККомпозитор
Кази
- ВСКомпозитор
Владимир
Судаков
- АРКомпозитор
Андрей
Рыжков