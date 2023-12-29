Наркобизнес на юге России, криминальные конфликты и уличные гонки: включайте сериал «ЮЗЗЗ» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! В главной роли — Мария Мацель, звезда «Черного облака».



Первый сезон знакомит зрителей с Равилем, романтиком и начинающим программистом, который пока что работает курьером. Вскоре жажда быстрых денег заманивает парня на скользкую дорожку. Чтобы осуществить мечту о другой жизни и привлечь внимание красавицы Эли из элитного района, Равиль решается на опасные шаги. Любовь и дружба, вражда и соперничество — все эти темы переплетаются в захватывающих эпизодах, где каждый выбор может ломать судьбы.



Хочется ощутить прилив адреналина? Откройте дверь в захватывающий мир скорости, страсти и рисков: включайте 1 сезон криминальной драмы «ЮЗЗЗ» — сериал смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink. по подписке!

