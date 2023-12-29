ЮЗЗЗ. Сезон 1
Wink
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ЮЗЗЗ
1-й сезон

ЮЗЗЗ (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.12021, ЮЗЗЗ. Сезон 1 8 серий
Драма, Криминал18+
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1-й сезон

О сериале

Наркобизнес на юге России, криминальные конфликты и уличные гонки: включайте сериал «ЮЗЗЗ» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! В главной роли — Мария Мацель, звезда «Черного облака».

Первый сезон знакомит зрителей с Равилем, романтиком и начинающим программистом, который пока что работает курьером. Вскоре жажда быстрых денег заманивает парня на скользкую дорожку. Чтобы осуществить мечту о другой жизни и привлечь внимание красавицы Эли из элитного района, Равиль решается на опасные шаги. Любовь и дружба, вражда и соперничество — все эти темы переплетаются в захватывающих эпизодах, где каждый выбор может ломать судьбы.

Хочется ощутить прилив адреналина? Откройте дверь в захватывающий мир скорости, страсти и рисков: включайте 1 сезон криминальной драмы «ЮЗЗЗ» — сериал смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно на видеосервисе Wink. по подписке!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ЮЗЗЗ»