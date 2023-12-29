ЮЗЗЗ. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
ЮЗЗЗ
1-й сезон
7-я серия
9.12021, ЮЗЗЗ. Сезон 1. Серия 7
Драма, Криминал18+
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ЮЗЗЗ (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Захватывающее путешествие на дикий юго-запад страны, где живут реальные пацаны с окраины. Четкий сериал о жизни в ростовских «фавелах» с Дмитрием Чеботаревым и Антоном Кузнецовым. В вымышленном спальном районе Ростова «ЮЗ», где кипят бандитские разборки, живет талантливый программист Равиль. Он окончил техникум и пытается получить грант американского колледжа, но пока ему приходится подрабатывать курьером, чтобы помогать маме. Деньги Равиль получает крайне скромные, и поэтому не отказывается от шанса быстро обогатиться, когда районный авторитет Дым предлагает ему стать еще и наркокурьером. Парень надеется, что, подняв бабла, сможет покорить красавицу Элю из элитного района, но сталкивается со множеством подводных камней своей новой работы. Следить за приключениями Равиля позволит «ЮЗЗЗ» — сериал 2021 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ЮЗЗЗ»