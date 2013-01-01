Ключи от прошлого. Серия 3
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Ключи от прошлого (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Ключи от прошлого. Серия 3
Драмы, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

25-летняя провинциалка Алиса привлекает внимание солидного бизнесмена Куликова. Мужчина очаровывает Алису и вскоре, чувствуя себя совершенно счастливой, она выходит за него замуж. Однако семейная жизнь быстро превращается в кошмар. В прошлом Куликова скрывается еще больше тайн, чем в его настоящем, и теперь жизнь Алисы оказывается под угрозой. Девушке предстоит пройти долгий путь, чтобы подобрать ключи к этим тайнам и обрести свою истинную любовь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ключи от прошлого»