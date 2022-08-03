WinkСериалыКлючи от прошлого1-й сезон
Ключи от прошлого (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
8.62013, Ключи от прошлого. Сезон 1 4 серии
Драма, Мелодрама18+
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О сериале
25-летняя провинциалка Алиса привлекает внимание солидного бизнесмена Куликова. Мужчина очаровывает Алису и вскоре, чувствуя себя совершенно счастливой, она выходит за него замуж. Однако семейная жизнь быстро превращается в кошмар. В прошлом Куликова скрывается еще больше тайн, чем в его настоящем, и теперь жизнь Алисы оказывается под угрозой. Девушке предстоит пройти долгий путь, чтобы подобрать ключи к этим тайнам и обрести свою истинную любовь.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Владимир
Дмитриевский
- Актёр
Алексей
Анищенко
- Актриса
Евгения
Осипова
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актриса
Ирина
Бякова
- ЕТАктёр
Егор
Тимцуник
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- НТАктриса
Наталья
Третьякова
- НСАктёр
Николай
Скурт
- ОСАктриса
Ольга
Стрелецкая
- НБСценарист
Ника
Безрукавая
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ОЕПродюсер
Ольга
Ермакова
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков