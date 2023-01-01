Сколько живет любовь (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Учительнице математики Вере Алексеевне трудно найти общий язык с второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата, и Вера принимает решение подтянуть парня по своему предмету, но во время занятий Саша внезапно признаeтся ей в любви.



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