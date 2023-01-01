Сколько живет любовь (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
9.12019, Сколько живет любовь 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Учительнице математики Вере Алексеевне трудно найти общий язык с второгодником Сашей. Одиннадцатиклассник рискует остаться без аттестата, и Вера принимает решение подтянуть парня по своему предмету, но во время занятий Саша внезапно признаeтся ей в любви.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыРусские, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актёр
Алексей
Федькин
- МШАктриса
Мария
Шманина
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ДЕАктёр
Денис
Елеонский
- Актёр
Евгений
Зарубин
- ВКАктёр
Вячеслав
Коробицин
- ЛМАктриса
Любовь
Макеева
- ТМАктриса
Татьяна
Мишина
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ИВОператор
Игорь
Вотинцев