Биография

Любовь Макеева – актриса. Получила персональную благодарность министра культуры России. В 2017-м номинировалась на «Золотую маску». Родилась в 1965 году. В юности училась медицине, работала медсестрой в реанимационном отделении. Актерский факультет института сценических искусств окончила в 1995-м. На тот момент уже два года играла на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Здесь и в театре драмы на Васильевском острове актриса сыграла десятки ролей. Фильмография артистки начинается в 1989 году. Первая роль Макеевой – эпизод в вольном кинематографическом переложении Салтыкова-Щедрина «Оно». Активно сниматься в кино с начала нового века. В фильмах и сериалах Макеева не играет главных ролей, но незамеченной не остается. Множество зрительских симпатий было выражено после участия актрисы в сериале «Бандитский Петербург». Играя мать главного героя в многосерийном боевике «Агент особого назначения», актриса создала проникновенный образ доброй и сильной русской женщины. Удалась ей и тетя Люся в картине 2009 года «В сторону от войны». Среди ролей последних лет выделяется ее Тамара в мелодраматическим сериале 2020 года «Паромщица».