Идеальный брат (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Романтическая комедия о ловеласе, который просит своего брата-близнеца помочь завоевать сердце отказавшей ему девушки. Тимур — видный бизнесмен и красавчик, которому никогда не отказывали женщины. Но встреча с Лизой заставляет его сомневаться в себе — успешная девушка отвергает его ухаживания. А ведь она, в отличие от многих его прошлых любовниц, действительно запала Тимуру в сердце. Не видя другого выхода, Тимур обращается к брату-близнецу, полной своей противоположности, со смелой просьбой. Но у его хитрого плана может быть обратный эффект.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- Актёр
Дмитрий
Караневский
- КБАктриса
Катерина
Беккер
- МСАктриса
Мария
Столярова
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- Актёр
Сергей
Гамов
- ЯКАктёр
Ярослав
Кириллов
- РЛАктёр
Ратмир
Лутфуллин
- ТТАктриса
Татьяна
Трудова
- АСАктриса
Антонина
Старкова
- ЕСАктёр
Евгений
Степанов
- ЮТСценарист
Юлия
Трефилова
- МРСценарист
Марат
Рамазанов
- ААПродюсер
Александр
Андреев
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- АММонтажёр
Анна
Масс
- СКОператор
Степан
Коваленко
- Композитор
Дмитрий
Караневский