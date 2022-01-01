Идеальный брат
Wink
Фильмы
Идеальный брат
8.12022, Идеальный брат
Комедии89 мин12+
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Идеальный брат (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая комедия о ловеласе, который просит своего брата-близнеца помочь завоевать сердце отказавшей ему девушки. Тимур — видный бизнесмен и красавчик, которому никогда не отказывали женщины. Но встреча с Лизой заставляет его сомневаться в себе — успешная девушка отвергает его ухаживания. А ведь она, в отличие от многих его прошлых любовниц, действительно запала Тимуру в сердце. Не видя другого выхода, Тимур обращается к брату-близнецу, полной своей противоположности, со смелой просьбой. Но у его хитрого плана может быть обратный эффект.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный брат»

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